США готовится к урагану «Ида»

28 августа, 10:15

В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана «Ида», приход которого ожидается в воскресенье.

«У нас очень серьезная ситуация», — сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции.

Президент США Джозеф Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в Луизиане на федеральном уровне. Подобная ситуация и в некоторых частях Нового Орлеана.

«Мы ожидаем значительных последствий, в том числе тропических штормов или более сильных ветров, которые могут повалить деревья и продлить перебои в подаче электроэнергии», — отметил руководитель департамента города по чрезвычайным ситуациям Коллин Арнольд.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.