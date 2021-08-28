Китай прокомментировал доклад разведки США о происхождении коронавируса

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало содержание нового доклада разведслужб США о происхождении COVID-19. Об этом сообщается на официальном cайте китайской дипмиссии.

Согласно заявлению китайских дипломатов, доклад, «сфабрикованный американскими спецслужбами», является научно неубедительным. Они также призвали к тому, чтобы вопросом о происхождении COVID-19 занимались ученые, а не американская разведка. В посольстве подчеркнули, что продолжение подобных усилий со стороны Вашингтона будет напрасным, так как сам предмет исследования не существует и противоречит науке.

Китайские дипломаты также заявили, что Пекин решительно отвергает обвинения обвинения американской стороны в препятствии расследованию происхождения вируса. Отмечается, что Китай продолжит прилагать усилия для решения данного вопроса на основе научного подхода.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы в пятницу, 27 августа. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.