В Японии задержан подозреваемый в распылении кислоты в токийском метро

28 августа, 09:30

Сотрудники японской полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении атаки с применением кислоты на одной из станций токийского метро, сообщает The Japan Times.

Подозреваемым стал 25-летний Хиротака Ханамори. Согласно данным с камер наблюдения, он брызнул серной кислотой в лицо другому пассажиру. 22-летний потерпевший получил серьезные травмы лица и глаз, на полное восстановление уйдет около шести месяцев. По данным полиции, подозреваемый и жертва вместе учились в институте. Также пострадала 34-летняя женщина, поскользнувшаяся и упавшая на разлитую кислоту. У нее диагностировали ожоги ног.

После нападения Ханамори скрывался от полиции на территории южной префектуры Окинава. Его выследили с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемый отказывается отвечать на вопросы следствия, его мотивы в настоящий момент неизвестны.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.