Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе дочери лидера боснийских мусульман

28 августа, 09:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал свидетелем бракосочетания в Боснии и Герцеговине дочери лидера боснийских мусульман, главы “Партии Демократического действия” Бекира Изетбеговича с бизнесменом Чамилем Хумачкичем, сообщает издание Radiosarajevo.

Турецкий лидер прибыл в Сараево вместе с членами своей семьи. Местные жители аплодировали президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, его жене Амине Эрдоган, сыну Билалу и невестке Рейве.

Эрдоган также посетил могилу лидера боснийцев в период войны 1992-1995 годов Алии Изетбеговича и мечеть Гази Гусрев-Бека, восстановленную при финансовой поддержке Турции.

Сообщается, что свадьба состоялась в соответствии с законами шариата.

Бекир Изетбегович считается одним из самых влиятельных мусульманских политиков страны.

 

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.