Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе дочери лидера боснийских мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал свидетелем бракосочетания в Боснии и Герцеговине дочери лидера боснийских мусульман, главы “Партии Демократического действия” Бекира Изетбеговича с бизнесменом Чамилем Хумачкичем, сообщает издание Radiosarajevo.
Турецкий лидер прибыл в Сараево вместе с членами своей семьи. Местные жители аплодировали президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, его жене Амине Эрдоган, сыну Билалу и невестке Рейве.
Эрдоган также посетил могилу лидера боснийцев в период войны 1992-1995 годов Алии Изетбеговича и мечеть Гази Гусрев-Бека, восстановленную при финансовой поддержке Турции.
Сообщается, что свадьба состоялась в соответствии с законами шариата.
Бекир Изетбегович считается одним из самых влиятельных мусульманских политиков страны.