Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов и получили доступ к биометрическим данным тех афганцев, которые последние 20 лет помогали солдатам армии США. Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на американского конгрессмене.

Бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что среди огромного количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, и 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия.

Выступая в Вашингтоне, Бэнкс сказал: «Сегодня у талибов вертолетов „Блэк Хок» больше, чем у 85% стран мира». По его словам, «Талибан»также захватил очки ночного видения, бронежилеты и предметы медицинского назначения.

Бэнкс уверен в этих цифрах, потому что он работал зарубежным торговым агентом, приобретая предоставленную Америкой технику и оружие, а затем передавая ее афганским военным.

«Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и биографическими данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам», — сказал он.

«У администрации нет плана возвращения этого оружия. Она не собирается требовать отчета за эту технику и оружие, — продолжил конгрессмен. — Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена».

Между тем, как отмечает газета, талибы уже заявили, что направили свое элитное подразделение с высокотехнологичным оборудованием на охрану объектов в афганской столице.