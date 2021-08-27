Британия выделила спецрейс для эвакуации собак и кошек из Афганистана

28 августа, 01:01

Правительство Великобритании организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Минобороны королевства.

Речь идет о 200 собаках и кошках, которых хочет вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг. Ранее в военном ведомстве отказывались пускать животных на эвакуационные рейсы из соображений безопасности, и власти выделили средства на спецрейс. Животные были доставлены в аэропорт в сопровождении британских военных.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.