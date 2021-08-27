Лавров призвал ускорить формирование инклюзивного правительства Афганистана

28 августа, 00:16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал произошедшие у аэропорта Кабула взрывы, в результате которых, по последним данным, погибли 110 человек. По его словам, в сложившейся ситуации необходимо ускорить формирование инклюзивного правительства Афганистана.

«Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии.

Он добавил, что необходимо ускорить содействие афганцам.

«И, конечно, же видим… дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны», — сказал Лавров (цитата по RT).

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Вашингтон с союзниками не признает власть «Талибана»

27 августа, 23:36

Соединённые Штаты и их союзники в ближайшее время не планируют признавать правление радикального движения «Талибан» в Афганистане. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, должно быть предельно чёткое понимание, что нет никакой спешки в признании («Талибана») в любом качестве Соединёнными Штатами или любыми международными партнёрами», — пояснила Псаки (цитата по «Лайфу»).