Во Франции нашли древние артефакты

В области Овернь-Рона-Альпы во Франции было обнаружено огромное количество артефактов бронзового века, которые включают в себя не только разнообразное оружие, но еще и драгоценности. Все они были захоронены в специальных горшках. Специалисты считают, что, скорее всего, это были подношения каким-то определенным богам. Об этом сообщает интернет-портал planetanovosti.com со ссылкой на Pour la Science.

Невероятные находки удалось сделать во время раскопок укрепленного поселения, созданного еще в 800 году до нашей эры. Сами горшки были захоронены практически три тысячелетия назад. Несколько сотен разнообразных предметов, изготовленных из бронзы, сохранились до наших дней в отличном состоянии. Об этом рассказал Пьер-Ив-Милсент, который принимал участие в исследовании артефактов.

Керамические сосуды содержали женские и детские украшения. В одном находилось самое разное оружие, еще в одном детали колес и украшения, сделанные специально для колесниц. При этом каждый из горшков содержал обязательно небольшой бронзовый топорик. Такие подношения могли использоваться для того, чтобы местные жители ощущали некую божественную защиту.

Остальные находки, которые удалось обнаружить летом этого года на данной местности, были переданы в лабораторию и на данный момент специалисты занимаются их тщательным анализом.