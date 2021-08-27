Подошла к концу эвакуация турецких военных из Афганистана

27 августа, 23:48

Турция завершила эвакуацию военного контингента из Афганистана, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В своем заявлении, опубликованном на странице в Твиттер, министерство поблагодарило турецких солдат, которые выполнили свой долг в Афганистане в рамках миссии НАТО.

«Завершилась эвакуация героических военнослужащих Вооруженных сил Турции, успешно завершивших свои обязанности в Афганистане за 20 лет. Мы приветствуем наших солдат, вернувшихся на родину», — говорится в сообщении министерства.

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Вашингтон с союзниками не признает власть «Талибана»

27 августа, 23:36

Соединённые Штаты и их союзники в ближайшее время не планируют признавать правление радикального движения «Талибан» в Афганистане. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, должно быть предельно чёткое понимание, что нет никакой спешки в признании («Талибана») в любом качестве Соединёнными Штатами или любыми международными партнёрами», — пояснила Псаки (цитата по «Лайфу»).