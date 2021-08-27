Вашингтон подтвердил завершение дипприсутствия в Афганистане к 31 августа

США-по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы рассматриваем пути <…> продолжения взаимодействия. Президент США поручил госсекретарю продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами даже после завершения нашего военного присутствия, — сказала она (цитата по ТАСС). — Частью этого будет наличие скоординированного подхода по взаимодействию с «Талибаном». Потому что в рамках продолжения эвакуации граждан США, третьих стран и афганцев с визами нам необходимо взаимодействовать с «Талибаном».

«Продолжение координации не означает дипломатического присутствия», — указала Псаки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вашингтон обсуждает с талибами сохранение посольства в Афганистане.