Эксперт о заявлении Шойгу: Риторика властей «свой-чужой» осталась с советских времен



Министр обороны Сергей Шойгу публично комментирует явления, которые не относятся к армии и флоту, и это нонсенс. Об этом в беседе с корреспондентом «Росбалта» заявил доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор, комментируя высказывания министра о «подрывной работе Запада в России».

«У военных совершенно другие функции, и к сфере компетенций Шойгу эта тема никак не относится. Однако его как авторитетного человека решили выпустить в публичное поле. Вовлечь в более широкие сферы общественно-политической и социальной жизни», — объяснил Конфисахор.

По его мнению, логика такая: Шойгу не раз заявлял о внешних врагах России, которых можно пересчитать по пальцам и от которых его ведомство нас защищает. Но есть и внутренние враги, которые притаились в надежде уничтожить Россию — их надо выслеживать.

«Риторика „свой-чужой“ действительно напоминает советскую, однако тогда она была объяснима: был свой политический строй, своя идеология. Тогда было черное и белое, понятные правила игры. Сегодня же такие высказывания мало чем мотивированы — условия изменились, у них рынок — и у нас рынок, у них биржа — и у нас. Но при этом правила игры меняются в любой момент и имеют обратную силу — сегодня к ответственности могут привлечь за то, что было разрешено и совершено еще пять лет назад», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что России нужно выстраивать систему защиты, так как Запад ведет подрывную работу по всей территории страны, от Камчатки до Калининграда.