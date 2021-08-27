Взорванное отступление

27 августа, 16:47

Джону Байдену не позволили спокойно завершить вывод войск из Афганистана

Есть насколько циничное, настолько же и надежное правило: теракт в странах «золотого миллиарда» и где-нибудь в «третьем мире» имеет совершенно разную политическую «цену». Но нынешние взрывы в Кабуле, с более чем сотней погибших, из которых минимум 12 — американские военнослужащие — это уже другой случай. Президент США Джо Байден уже выступил со специальным обращением к нации: «Американские военнослужащие, которые отдали свои жизни — это слово часто используется, но здесь оно полностью уместно — они были героями; героями, которые участвовали в опасной самоотверженной миссии по спасению жизни других людей».

Байден в своём обращении вновь повторил, что считает правильным решение о выводе войск. Только вот ни в Белом доме, ни за его пределами не могут не понимать, насколько сильно взрывы в Кабуле сместили акценты.

«Исламское государство Хорасана» не просто ударило «вдогонку» уходящим из Афганистана войскам США. Взорванным и в прямом, и в переносном смысле оказался весь сценарий вывода войск и той «точки» в афганской войне, которую вознамерились поставить в Вашингтоне. В самом деле, вопреки прежним декларациям и обещаниям, в Кабуле не только повторилась картина с эвакуацией из Сайгона. Важно другое: вопреки планам и обещаниям, на территории Афганистана вновь присутствуют террористические организации, для которых отступающие войска США в аэропорту Кабула — вряд ли единственная цель. Как минимум с серьёзной угрозой сталкиваются соседние с Афганистаном страны, прежде всего Иран и Туркменистан. Наконец, вряд ли у кого-то остались иллюзии, что происходит, если террористы получают в своё распоряжение «явочную квартиру» размером со страну.

И если даже Байден заявляет: «Пока что нет свидетельств <…> того, что был сговор между «Талибаном» и ИГ в осуществлении того, что произошло сегодня <…> и того, что, как ожидается, будет продолжаться и дальше в будущем» — вопрос, какой «свободой рук» обладает в Афганистане ИГ, уже не получится не озвучить. Особенно если вспомнить, как активно талибы «оказывали гостеприимство» террористическим группировкам после своего первого захвата власти в 1996 году. Появление на авансцене ИГ, которое бьет по уходящим из Афганистана войскам США — совсем не та новость, которую хотели бы услышать в Белом доме после своего далеко не победного завершения афганской эпопеи.

Строго говоря, Байден уже анонсировал воздушные удары по террористам: «Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем» — заявил он. После чего предупредил ИГ: «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться».

Только вот в чем дело. Будем реалистами: после взрывов вблизи аэропорта и гибели американских солдат обещание авиаударов по позициям ИГ — это тот минимум, без которого Джо Байден вообще не мог выйти к публике. В то время как существует и куда более жёсткий вариант: прервать вывод войск и объявить о разрыве катарского соглашения с талибами — на основании того, что они не выполняют его условий и вновь предоставляют убежище террористам. Тем более что, как свидетельствует история, афганская традиционная племенная знать вовсе не считает необходимым свято соблюдать договорённости, заключённые с «гяурами».

Но если разрыв катарского соглашения и отказ от вывода войск кому-то может показаться слишком уж большим экстримом, то уж точно у Джо Байдена была возможность объявить о том, что он, президент и верховный главнокомандующий, УЖЕ отдал приказ о нанесении ракетных ударов, а бомбардировщики и «Томагавки» уже в полете. Но он только объявил о разработке планов. И как это понимать? Как минимум Байден нечаянно обозначил провал американской разведки и военного планирования: подобные планы у военных уже должны были быть. Как максимум, речь идет о непонятной нерешительности.

Дело даже не в том, что условиях раскола в американском обществе не могут не звучать вопросы, а как бы на месте Байдена повёл бы себя Трамп. Пусть с внутриполитическими предпочтениями в США разбираются сами. Важно другое: каждый день промедления между взрывами в Кабуле и ответными ударами по террористам будет расцениваться самими этими террористами как «слабость» и «нерешительность» США. А значит, их активность будет только нарастать.

И это совсем не то завершение афганской эпопеи США и их союзников, которое желало бы видеть мировое сообщество

Нурани

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.