Взорванное отступление

Джону Байдену не позволили спокойно завершить вывод войск из Афганистана

Есть насколько циничное, настолько же и надежное правило: теракт в странах «золотого миллиарда» и где-нибудь в «третьем мире» имеет совершенно разную политическую «цену». Но нынешние взрывы в Кабуле, с более чем сотней погибших, из которых минимум 12 — американские военнослужащие — это уже другой случай. Президент США Джо Байден уже выступил со специальным обращением к нации: «Американские военнослужащие, которые отдали свои жизни — это слово часто используется, но здесь оно полностью уместно — они были героями; героями, которые участвовали в опасной самоотверженной миссии по спасению жизни других людей».

Байден в своём обращении вновь повторил, что считает правильным решение о выводе войск. Только вот ни в Белом доме, ни за его пределами не могут не понимать, насколько сильно взрывы в Кабуле сместили акценты.

«Исламское государство Хорасана» не просто ударило «вдогонку» уходящим из Афганистана войскам США. Взорванным и в прямом, и в переносном смысле оказался весь сценарий вывода войск и той «точки» в афганской войне, которую вознамерились поставить в Вашингтоне. В самом деле, вопреки прежним декларациям и обещаниям, в Кабуле не только повторилась картина с эвакуацией из Сайгона. Важно другое: вопреки планам и обещаниям, на территории Афганистана вновь присутствуют террористические организации, для которых отступающие войска США в аэропорту Кабула — вряд ли единственная цель. Как минимум с серьёзной угрозой сталкиваются соседние с Афганистаном страны, прежде всего Иран и Туркменистан. Наконец, вряд ли у кого-то остались иллюзии, что происходит, если террористы получают в своё распоряжение «явочную квартиру» размером со страну.

И если даже Байден заявляет: «Пока что нет свидетельств <…> того, что был сговор между «Талибаном» и ИГ в осуществлении того, что произошло сегодня <…> и того, что, как ожидается, будет продолжаться и дальше в будущем» — вопрос, какой «свободой рук» обладает в Афганистане ИГ, уже не получится не озвучить. Особенно если вспомнить, как активно талибы «оказывали гостеприимство» террористическим группировкам после своего первого захвата власти в 1996 году. Появление на авансцене ИГ, которое бьет по уходящим из Афганистана войскам США — совсем не та новость, которую хотели бы услышать в Белом доме после своего далеко не победного завершения афганской эпопеи.

Строго говоря, Байден уже анонсировал воздушные удары по террористам: «Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем» — заявил он. После чего предупредил ИГ: «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться».

Только вот в чем дело. Будем реалистами: после взрывов вблизи аэропорта и гибели американских солдат обещание авиаударов по позициям ИГ — это тот минимум, без которого Джо Байден вообще не мог выйти к публике. В то время как существует и куда более жёсткий вариант: прервать вывод войск и объявить о разрыве катарского соглашения с талибами — на основании того, что они не выполняют его условий и вновь предоставляют убежище террористам. Тем более что, как свидетельствует история, афганская традиционная племенная знать вовсе не считает необходимым свято соблюдать договорённости, заключённые с «гяурами».

Но если разрыв катарского соглашения и отказ от вывода войск кому-то может показаться слишком уж большим экстримом, то уж точно у Джо Байдена была возможность объявить о том, что он, президент и верховный главнокомандующий, УЖЕ отдал приказ о нанесении ракетных ударов, а бомбардировщики и «Томагавки» уже в полете. Но он только объявил о разработке планов. И как это понимать? Как минимум Байден нечаянно обозначил провал американской разведки и военного планирования: подобные планы у военных уже должны были быть. Как максимум, речь идет о непонятной нерешительности.

Дело даже не в том, что условиях раскола в американском обществе не могут не звучать вопросы, а как бы на месте Байдена повёл бы себя Трамп. Пусть с внутриполитическими предпочтениями в США разбираются сами. Важно другое: каждый день промедления между взрывами в Кабуле и ответными ударами по террористам будет расцениваться самими этими террористами как «слабость» и «нерешительность» США. А значит, их активность будет только нарастать.

И это совсем не то завершение афганской эпопеи США и их союзников, которое желало бы видеть мировое сообщество

Нурани