Талибы планируют создать в Афганистане инклюзивное временное правительство



Боевики движения «Талибан», которые в августе установили контроль над Афганистаном, заявили, что планируют создать правительство, в которое войдут представители всех этнических групп, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Источники в «Талибане» пояснили телеканалу, что во временное правительство планируется включить «лидеров всех этнических и племенных групп».

По словам источников, в списке потенциальных кандидатов на министерские должности числится около 10 имен.

Движение «Талибан» в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ.

В движении «Талибан» ранее заявляли, что ведут переговоры о создании переходного правительства с рядом афганских политических сил.