Кадыров считает, что в Чечне лучший уровень жизни в стране



Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике лучший уровень жизни по сравнению с другими регионами России, и в нее «должны вернуться» все, «кто уехал за хорошей жизнью в Европу или в Турцию». Эти слова противоречат официальной статистике – по большинству социально-экономических показателей Чечня часто занимает последние места.

Видео с выступлением на официальном мероприятии и переводом на русский язык опубликовал телеграм-канал «Турпалкхой».

«Уровень жизни, к которому стремятся все регионы России, уже давно преодолен в Чеченской Республике. Все кто уехал за хорошей жизнью в Европу или в Турцию должны вернуться в Чечню. Сравните с любым регионом в стране, начиная с Москвы. Созданы условия по всем направлениям, и они с каждым днем становятся все лучше и лучше», – говорит на видео Кадыров.

Кавказ.Реалии отмечает, что в рейтинге по доступности бензина (объем литров, которые можно купить на среднюю по субъекту зарплату) за 2021 год у Чечни 82 место из 85, в рейтинге лучших регионов для жизни – 69 из 85, 72 место в стране по доле бедных – за чертой бедности (официальные доходы ниже минимального размера оплаты труда в 12 тысяч рублей) здесь живет каждый пятый.