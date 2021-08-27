Лукашенко огорчен отсутствием спортивных достижений страны



На существенные недостатки в развитии в республике спорта высоких достижений обратил внимание белорусский лидер во время посещения 27 августа Петриковского горно-обогатительного комплекса.

«Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано», — с огорчением констатировал Александр Лукашенко.

Не удовлетворительно оценил глава государства и выступление национальной команды на прошедших Олимпийских играх в японской столице. Он уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта Беларуси на спонсирование видов спорта. «А то мы поехали и «удивили» весь мир в Токио со знаком минус и финансируем», — констатировал белорусский лидер.

В этой связи он усомнился в том, стоит ли и «Беларуськалию» так масштабно спонсировать в Петриковской районе, например, тот же хоккей и футбол.

«Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера «великие» хоккеисты. А ты им деньги, деньги, деньги», — отметил глава государства.

Так он прокомментировал выступление в четверг хоккеистов сборной Беларуси, которая с поражения стартовала в квалификационном турнире Олимпийских игр-2022. В первом поединке группы в Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1.

«Я, конечно, не обижаю поляков — они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам», — категорично потребовал от исполнительной власти Лукашенко.