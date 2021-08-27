Привитым «Спутником V» туристам разрешили въезд на курорты Таиланда

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Об этом сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, передает ТАСС.

Власти Таиланда приняли такое решение в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс».

По словам Соснова, для въезда на территорию Таиланда необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны. Подать документы на его получение можно уже с 27 августа.

18 августа Национальный комитет Таиланда по борьбе с COVID-19 одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинации которыми позволяет въезжать на курорты страны.

Ранее в Таиланд могли въезжать только туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

Привитые иностранные туристы вместо карантина должны были 14 дней находиться на Пхукете, затем срок обязательного пребывания на острове сократили до недели. По итогам этой недели туристы могут поехать в другие туристические районы Таиланда, входящие в программу «песочниц». По прошествии еще одной недели они получают право беспрепятственно передвигаться по стране.