Россиянин убил и сжег трех человек из-за отказа дать опохмелиться

27 августа, 14:37


Следователи задержали жителя Бурятии, подозреваемого в том, что он убил трех человек из-за отказа дать опохмелиться, сообщает СУСК республики.

По его данным, 21 апреля после тушения пожара в квартире в поселке Каменск были найдены тела трех погибших: женщин 61 и 68 лет с колото-резаными ранениями и травмами, а также 42-летнего мужчины, скончавшегося в результате отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В результате расследования был установлен подозреваемый — ранее судимый 32-летний местный житель.

«По версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления. В ходе проведенного допроса мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 апреля мужчина пил на протяжении всего дня, а следующим утром направился к знакомой пенсионерке, у которой стал просить опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, а после добил молотком.
В это время в квартиру зашла соседка, которую он также убил ударом молотка по голове. Пройдя в комнату, он увидел спящего на диване мужчину и, чтобы не оставлять следов преступления, он облил квартиру горючей жидкостью и всех сжег. После чего скрылся и на следующий совершил разбойное нападение на местного жителя и ограбил его.

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.