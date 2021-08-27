Россиянин убил и сжег трех человек из-за отказа дать опохмелиться



Следователи задержали жителя Бурятии, подозреваемого в том, что он убил трех человек из-за отказа дать опохмелиться, сообщает СУСК республики.

По его данным, 21 апреля после тушения пожара в квартире в поселке Каменск были найдены тела трех погибших: женщин 61 и 68 лет с колото-резаными ранениями и травмами, а также 42-летнего мужчины, скончавшегося в результате отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В результате расследования был установлен подозреваемый — ранее судимый 32-летний местный житель.

«По версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления. В ходе проведенного допроса мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 апреля мужчина пил на протяжении всего дня, а следующим утром направился к знакомой пенсионерке, у которой стал просить опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, а после добил молотком.

В это время в квартиру зашла соседка, которую он также убил ударом молотка по голове. Пройдя в комнату, он увидел спящего на диване мужчину и, чтобы не оставлять следов преступления, он облил квартиру горючей жидкостью и всех сжег. После чего скрылся и на следующий совершил разбойное нападение на местного жителя и ограбил его.