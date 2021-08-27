Ученые: Коричневые карлики уменьшаются в размерах

27 августа, 18:30

Международная группа ученых определила пять объектов, имеющих массу около границы, разделяющей звезды и коричневые карлики. По словам исследователей, это позволит понять природу этих загадочных объектов, которые сами по себе занимают промежуточное положение между массивными газовыми гигантами и маломассивными звездами, сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Подобно Юпитеру и другим газовым планетам-гигантам, звезды в основном состоят из водорода и гелия. В отличие от планет звезды настолько массивны, что атомы водорода начинают сливаться, образуя гелий, высвобождая огромное количество энергии и света. Однако коричневые карлики недостаточно массивны, чтобы эффективно поддерживать ядерные реакции синтеза, и поэтому не могут излучать свет и энергию подобно звездам. Известно, что они способны производить небольшое количество тяжелого изотопа водорода дейтерия, однако вырабатываемый при этом процессе свет гораздо более тусклый.

Новые коричневые карлики были найдены с помощью космического телескопа TESS, который занимается поиском экзопланет транзитным методом, то есть следит за прохождением крупных объектов на фоне диска звезд. Были идентифицированы пять небесных тел: TOI-148, TOI-587, TOI-681, TOI-746 и TOI-1213, которые вращаются вокруг родительских звезд с периодом от 5-27 дней. Они имеют радиус от 0,81 до 1,66 раз больше, чем у Юпитера, и в 77-98 раз массивнее. Это ставит их на границу между коричневыми карликами и звездами.

Коричневые карлики должны со временем уменьшаться в размерах по мере того, как они сжигают свои запасы дейтерия и остывают. Оказалось, что два самых старых объекта, TOI 148 и 746, имеют меньший радиус, в то время как два более молодых карлика имеют больший радиус. Однако астрономы до сих пор не уверены, не являются ли они маломассивными звездами, и не могут сделать окончательных выводов о природе объектов.

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.