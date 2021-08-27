Подтверждены катастрофические последствия изменения климата

27 августа, 18:00

Международная группа климатологов нашла новые подтверждения тому, что антропогенные выбросы углекислого газа значительно повлияют на климат Земли в будущем. К такому выводу ученые пришли, проанализировав изменчивость Эль-Ниньо или Южной осцилляции (ENSO) — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает значительное влияние на климат всей планеты. Результаты опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment и Nature Climate Change.

Благодаря моделированию климата будущего в сценарии усиливающихся выбросов парниковых газов ученые пришли к выводу, что изменчивость ENSO может увеличиваться по мере потепления климата. Однако все еще существует неопределенность по поводу судьбы Южной осцилляции, поскольку ENSO характеризуется естественной изменчивостью, маскирующей эффект от глобального потепления. Отчасти причиной этого является неполное понимание процессов, составляющих Южную Осцилляцию, и ограниченный набор данных наблюдений за Эль-Ниньо.

В условиях антропогенного потепления большинство климатических моделей прогнозируют более быстрое фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана по сравнению с западными. Ученые обнаружили, что наблюдаемая картина, хоть и не вполне соответствует теории, находится в пределах предсказаний, касающихся градиентов температуры поверхности моря, и подвержена влиянию внутренней изменчивости Эль-Ниньо.

Глобальное потепление усилит изменчивость как температуры поверхности моря, так и количество экстремальных осадков, связанных с Эль-Ниньо. Однако, как считают ученые, изменчивость температуры проявит себя позже, чем изменчивость осадков. Кроме того, изменчивость ENSO в будущем зависит от изменчивости в прошлом, поэтому точные прогнозы относительно Эль-Ниньо являются сложной задачей.

Согласно другому исследованию, четырехкратное увеличение содержания углекислого газа в атмосфере приведет к значительному ослаблению смоделированной изменчивости температуры морской поверхности ENSO в будущем. Такое противоречие между результатами двух исследований указывает на необходимость уточнения моделей. Но независимо от того, как будет изменяться Южная осцилляция, количество осадков и засухи через некоторое время станут более катастрофическими из-за того, что климат будет более теплым и гидрологические циклы усилятся.

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.