Турция эвакуировала посольство в Кабуле



Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.