«Талибан» назвал бездоказательной причастность бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года

27 августа, 11:44


Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности лидера террористической организации «Аль-Каида»  Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года.

«Когда Усама бен Ладен стал проблемой для американцев, он был в Афганистане. Нет никаких улик. Даже спустя 20 лет войны нет доказательств того, что он был замешан», — сказал представитель талибов в интервью NBC.

Также он заявил, что территория Афганистана при нынешнем правлении «Талибана» не будет использоваться для нападений на кого-либо.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что террористическая организация «Аль-Каида» при талибах вернется в Афганистан в скором времени.

Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был признан в США организатором терактов 11 сентября. С того времени бен Ладен являлся главной целью американской «войны против терроризма». 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был ликвидирован в убежище в Пакистане в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента Барака Обамы.

﻿

Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.