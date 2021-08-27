СМИ: Наталью Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

27 августа, 11:29

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане,  пишет РБК со ссылкой на источники в парламенте.

По словам собеседников издания, международный комитет Госдумы «в самое ближайшее время» рассмотрит вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла. Окончательно кандидатуры послов утверждает президент РФ по согласованию с обеими палатами парламента.

В мае Поклонская заявила, что не будет принимать участия в новых выборах в Госдуму и займется другой деятельностью.

Источники утверждают, что работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

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Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.