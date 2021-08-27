СМИ: Наталью Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, пишет РБК со ссылкой на источники в парламенте.

По словам собеседников издания, международный комитет Госдумы «в самое ближайшее время» рассмотрит вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла. Окончательно кандидатуры послов утверждает президент РФ по согласованию с обеими палатами парламента.

В мае Поклонская заявила, что не будет принимать участия в новых выборах в Госдуму и займется другой деятельностью.

Источники утверждают, что работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.