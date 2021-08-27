Три пакистанских военнослужащих погибли при взрыве мины на юго-западе страны

27 августа, 11:14


По меньшей мере трое военнослужащих Пакистана погибли, трое ранены при подрыве автомобиля на мине в юго-западной провинции Белуджистан, сообщает  газета Dawn.

Инцидент произошел в районе Зиарат во время выполнения военнослужащими операции по освобождению заложников, захваченных террористами. От взрыва майор пакистанской армии и двое солдат погибли на месте, раненые доставлены в госпиталь.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние месяцы в результате активизации националистических и сепаратистских группировок.

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Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.