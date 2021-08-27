В Грузии от COVID-19 за сутки скончались 73 человека

27 августа, 10:46

За последние сутки в Грузии зарегистрирован 4 031 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 73 человека умерли.

Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

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Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.