В Грузии от COVID-19 за сутки скончались 73 человека

За последние сутки в Грузии зарегистрирован 4 031 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 73 человека умерли.
Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
За последние сутки в Грузии зарегистрирован 4 031 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 73 человека умерли.
Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.
Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.
Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.