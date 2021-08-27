Талибы попросили продовольственной помощи у ООН

27 августа, 09:54


Заместитель главы политофиса «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станекзай встретился в столице Катара Дохе с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли и попросил продовольственной и гуманитарной помощи.

Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим, передает «Интерфакс».

«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», — отметил он.

Наим добавил, что «Талибан» пообещал Бисли гарантии безопасности и сотрудничества. Делегация Исламского Эмирата поблагодарила ВПП за гуманитарную помощь.

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Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.