Талибы попросили продовольственной помощи у ООН



Заместитель главы политофиса «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станекзай встретился в столице Катара Дохе с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли и попросил продовольственной и гуманитарной помощи.

Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим, передает «Интерфакс».

«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», — отметил он.

Наим добавил, что «Талибан» пообещал Бисли гарантии безопасности и сотрудничества. Делегация Исламского Эмирата поблагодарила ВПП за гуманитарную помощь.