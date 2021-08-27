Талибы разрешили продолжить эвакуацию гражданских из Кабула после 31 августа

27 августа, 09:39

Движение «Талибан», захватившее власть и большую часть территории Афганистана, разрешило продолжить эвакуацию гражданского населения из Кабула после 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

«Да, даст Бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — заявил Муджахид.

По словам представителя талибов, новое правительство Кабула много раз предупреждало жителей города и американцев о том, что эвакуация будет опасна.

«Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — пояснил Муджахид.

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Первая золотая медаль Азербайджана на паралимпиаде Токио-2020

27 августа, 11:50


Дзюдоистка Шахана Гаджиева, выигравшая золотую медаль в весовой категории 48 кг в Токио, стала восьмым чемпионом Азербайджана в истории Паралимпиад, сообщает azerisport.com.

Шахана Гаджиева стала чемпионкой, победив в финале свою французскую соперницу.

Ранее победы на Паралимпийских играх добивались дзюдоисты Ильхам Закиев (дважды), Рамин Ибрагимов, Афаг Султанова и Рамиль Гасымов, атлеты Олег Панютин (дважды), Олухан Мусаев, а также пловчиха Натали Пронина.