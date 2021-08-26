Близкие погибших армянских солдат устроили акцию перед зданием правительства

Родители и родственники ряда армянских военнослужащих, погибших в недавней войне, собрались перед зданием правительства, отказываясь принять результаты ДНК-тестов останков.

«У нас есть информация, что проблема наших детей находится на другой платформе, я не хочу раскрывать скобки. Те родители, которые по разным причинам не принимают результаты ДНК-тестирования, приходят к зданию правительства. Вы можете присоединиться к нам. Вы приедете, мы объясним, что произошло, как это произошло и что может произойти. Пожалуйста, ответьте, мы ждем всех вас », — сказал дядя погибшего солдата Арсен Гукасян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.