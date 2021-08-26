Близкие погибших армянских солдат устроили акцию перед зданием правительства

27 августа, 00:44

Родители и родственники ряда армянских военнослужащих, погибших в недавней войне, собрались перед зданием правительства, отказываясь принять результаты ДНК-тестов останков.

«У нас есть информация, что проблема наших детей находится на другой платформе, я не хочу раскрывать скобки. Те родители, которые по разным причинам не принимают результаты ДНК-тестирования, приходят к зданию правительства. Вы можете присоединиться к нам. Вы приедете, мы объясним, что произошло, как это произошло и что может произойти. Пожалуйста, ответьте, мы ждем всех вас », — сказал дядя погибшего солдата Арсен Гукасян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

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ГПС Азербайджана контролирует ситуацию на границе

26 августа, 19:00

На азербайджано-армянской государственной границе продолжаются необходимые мероприятия по защите и охране границы.

Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы. Было отмечено, что ситуация стабильная, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.