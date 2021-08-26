Грузия обеспечила размещение самолетов НАТО для полетов в Кабул

26 августа, 21:31

Власти Грузии разместили на территории Тбилисского международного аэропорта военно-транспортные самолёты НАТО, которые совершают эвакуационные рейсы в Кабул.

«Сегодня, когда трагические события в Афганистане поставили нас перед опасностью масштабного гуманитарного кризиса, Грузия вновь стоит рядом с партнёрами и активно участвует в гуманитарных и эвакуационных процессах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского правительства.

Отмечается, что в Тбилисском аэропорту расположились военно-транспортные самолёты организации военно-транспортных перевозок НАТО, которые ежедневно выполняют полёты в Кабул.

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ГПС Азербайджана контролирует ситуацию на границе

26 августа, 19:00

На азербайджано-армянской государственной границе продолжаются необходимые мероприятия по защите и охране границы.

Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы. Было отмечено, что ситуация стабильная, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.