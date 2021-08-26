В ИГИЛ признали организацию сегодняшнего теракта в аэропорту Кабула

Ответственность за сегодняшний теракт в аэропорту Кабула взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Между тем радикальное движение «Талибан» осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

«Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США», — заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади. Его слова приводит «Интерфакс».

«Исламский Эмират уделяет пристальное внимание безопасности и защите своего народа», — подчеркнул представитель движения.