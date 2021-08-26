При взрыве в районе аэропорта Кабула погибли 13 человек, есть раненые (обновлено)

Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

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Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Террористическая группировка ИГИЛ ответственна за взрывы, которые прогремели сегодня возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

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По меньшей мере 13 человек стали жертвами теракта в четверг у аэропорта Кабула. Об этом со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» сообщило агентство Reuters.

По его данным, среди погибших были дети. Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько талибов.

По данным телеканала Al Hadath, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.

Как сообщает Reuters, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва. В свою очередь Al Hadath сообщает, что американские военные есть среди погибших.



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В афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в Минобороне Турции.

Отмечается, что оба случились за пределами воздушной гавани. При этом турецкие граждане в результате происшествия не пострадали.

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По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва, который террорист-смертник устроил в районе аэропорта Кабула. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в движении «Талибан».

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Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником.

Взрыв произошел за пределами самого аэропорта, уточняет ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Пострадали не менее 15 человек, отмечает Al Jazeera. По информации агентства Pajhwok, двое погибли.

Представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва, пишет Reuters. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва.

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Звуки взрыва слышны у здания аэропорта Кабула. Об этом в четверг сообщил телеканал Shamshad TV.

По данным Fox News, у аэропорта взорвался террорист-смертник, много раненых. Взрыв произошел снаружи аэропорта Кабула, сообщает Пентагон.

«Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем микроблоге в Twitter.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи в четверг заявил, что угроза террористической атаки в аэропорту Кабула очень высокая.

В эфире ВВС Хеппи указал, что разведслужбы сообщают о «неминуемой атаке». По его словам, угроза оценивается как «серьезная».