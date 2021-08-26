При взрыве в районе аэропорта Кабула погибли 13 человек, есть раненые (обновлено)

26 августа, 19:35

Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

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Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Террористическая группировка ИГИЛ ответственна за взрывы, которые прогремели сегодня возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

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По меньшей мере 13 человек стали жертвами теракта в четверг у аэропорта Кабула. Об этом со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» сообщило агентство Reuters.

По его данным, среди погибших были дети. Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько талибов.

По данным телеканала Al Hadath, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.

Как сообщает Reuters, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва. В свою очередь Al Hadath сообщает, что американские военные есть среди погибших.

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В афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в Минобороне Турции.

Отмечается, что оба случились за пределами воздушной гавани. При этом турецкие граждане в результате происшествия не пострадали.

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По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва, который террорист-смертник устроил в районе аэропорта Кабула. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в движении «Талибан».

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Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником.

Взрыв произошел за пределами самого аэропорта, уточняет ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Пострадали не менее 15 человек, отмечает Al Jazeera. По информации агентства Pajhwok, двое погибли.

Представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва, пишет Reuters. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва.

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Звуки взрыва слышны у здания аэропорта Кабула. Об этом в четверг сообщил телеканал Shamshad TV.

По данным Fox News, у аэропорта взорвался террорист-смертник, много раненых. Взрыв произошел снаружи аэропорта Кабула, сообщает Пентагон.

«Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем микроблоге в Twitter.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи в четверг заявил, что угроза террористической атаки в аэропорту Кабула очень высокая.

В эфире ВВС Хеппи указал, что разведслужбы сообщают о «неминуемой атаке». По его словам, угроза оценивается как «серьезная».

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Президент Азербайджана: Мы освободили большую территорию, чем 7 районов

26 августа, 20:23

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.