Самолет ВВС Швейцарии нарушил воздушное пространство Эстонии



Министерство иностранных дел Эстонии в четверг виртуально вручило посольству Швейцарии ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства балтийской республики.

«С точки зрения Эстонии, речь идет о вызывающим сожаление инциденте», — сообщила в четверг пресс-служба МИД.

Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в среду, 25 августа, в середине дня в районе острова Вайндлоо воздушное пространство республики нарушил самолет ВВС Швейцарии CL60.

Транспондер самолета был включен, у воздушного судна был план полета и поддерживалась двусторонняя радиосвязь.

«Это было пятое нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации», — говорится в сообщении главного штаба.