Турция представила новый ударный беспилотник DOĞAN

БПЛА DOĞAN, оснащенный автоматической пехотной винтовкой, пополнил число ударных беспилотных летательных аппаратов (SİHA), разработанных оборонно-промышленным комплексом Турции, передает «Анадолу».

Компания DASAL Havacılık Teknolojileri – дочерняя компания ASELSAN и ALTINAY, производитель винтокрылых беспилотников различных классов – представила беспилотник DOGAN на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле.

DOĞAN разработан как интегрированная платформа защиты и сдерживания с автоматической пехотной винтовкой калибра 5,56 мм.

Благодаря системам, разработанным инженерами DASAL Havacılık Teknolojileri с привлечением отечественных достижений в сфере искусственного интеллекта и технологий обработки изображений, DOĞAN обладает способностями обнаружить, идентифицировать и фокусироваться на преследуемой цели, обрабатывая изображения, снятые с камеры.

В зависимости от предпочтений и потребностей DOĞAN способен нести боезапас в 100-200 патронов.

Руководитель проектов DASAL Havacılık Teknolojileri Джанер Юксель сообщил, что БПЛА DOĞAN планируется эффективно использовать на поле боя.

За счет таких систем, как тепловизионная и дневная камера, беспилотник способен обнаружить, изучить и описать угрозу, которая находится далеко за пределами человеческого взора. Причина, по которой мы в течение некоторого времени продолжали проводить детальные и тестовые полеты, заключалась в том, чтобы полностью понять соответствующие потребности и перенести их на нашу платформу. После всех вложенных усилий система была полностью обновлена ​​и оснащена более мощной платформой», — сказал Юксель.