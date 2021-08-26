Калын заявил, что Турция может взять на себя миссию по управлению аэропортом Кабула

После вывода турецких войск из Афганистана Турция может взять на себя миссию по управлению Международным аэропортом Кабула. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает «Анадолу».

«В случае достижения договоренности в этом направлении мы продолжим предоставлять там (в аэропорту Кабула) эту услугу», — сказал Калын.

По его словам, продолжение миссии Турецкой Республики по управлению международным аэропортом имени Хамида Карзая пойдет как на благо Афганистана и переходного процесса в этой стране, так и нового сформированного правительства в будущем.

«Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование», — отметил Калын.

Комментируя вопрос относительно сроков завершения операции по эвакуации, пресс-секретарь сообщил, что не располагает точной информацией на этот счет, так как это план Министерства национальной обороны.

«Однако операция будет завершена в течение 24-36 часов», — сказал Калын.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что первоочередной задачей для Анкары является обеспечение безопасности военных, дипломатов и граждан.

«Необходимо обеспечить безопасность в аэропорту. Будет ли это обеспечено со стороны афганских сил талибов или частной охраны? Там обязательно должна быть создана структура безопасности. Не думаю, что талибы обладают таким потенциалом. Они тоже, скорее всего, рано или поздно обратятся за такой услугой. Потому что знают, насколько это важно. Эти детали подлежат обсуждению. При наличии договоренности будет проведена и работа в этом направлении», добавил Калын.