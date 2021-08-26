Новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян озвучил приоритеты внешней политики



Отношения с соседями и странами Азии в числе первоочередных приоритетов внешнеполитического курса Ирана. Об этом заявил в Twitter новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Абдоллахиян сменил на посту министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, получив вотум доверия иранского парламента.

«Для меня большая честь представлять великую иранскую нацию на международной арене, заручившись поддержкой парламента страны», — написал новый глава иранской дипломатии.

Комментируя внешнеполитические приоритеты Ирана в новый период, Абдоллахиян заявил, что новое правительство полно решимости проводить сбалансированную, активную и разумную дипломатию, основанную на принципах достоинства, рациональности и здравого смысла.

«Соседи и Азия — приоритеты номер один для Ирана», — сказал новый глава МИД.