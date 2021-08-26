Британия предупредила об угрозе терактов в Кабуле



В Афганистане есть высокая угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. У Великобритании есть достоверные сведения о том, что такие атаки готовятся, заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи, передает Reuters.

В Лондоне считают, что террористы могут атаковать прямо в международном аэропорту Кабула. В связи с этим Хиаппи призвал британских граждан оставаться в безопасных местах и ждать дальнейших инструкций из Лондона.

Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство») пригрозили устроить теракты рядом с международноым аэропортом афганской столицы.

Источник CNN уточнил, что несколько сотен членов «ИГ-Хорасан» сбежали из тюрем в Баграме и Пули-Чархи.