Британия предупредила об угрозе терактов в Кабуле

26 августа, 13:15


В Афганистане есть высокая угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. У Великобритании есть достоверные сведения о том, что такие атаки готовятся, заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи, передает Reuters.

В Лондоне считают, что террористы могут атаковать прямо в международном аэропорту Кабула. В связи с этим Хиаппи призвал британских граждан оставаться в безопасных местах и ждать дальнейших инструкций из Лондона.

Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство») пригрозили устроить теракты рядом с международноым аэропортом афганской столицы.

Источник CNN уточнил, что несколько сотен членов «ИГ-Хорасан» сбежали из тюрем в Баграме и Пули-Чархи.

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СМИ: Талибы арестовали экс-президента Афганистана Хамида Карзая

26 августа, 15:02

В доме экс-президента Афганистана Хамида Карзая в Кабуле прошел обыск. Талибы отправили его под домашний арест, лишили охраны и автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

Арестован также глава Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.