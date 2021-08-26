Акар: Турция планирует в кратчайшие сроки эвакуировать военнослужащих из Афганистана

Турция планирует в кратчайшие сроки завершить эвакуацию военнослужащих из Афганистана, заявил агентству «Анадолу» заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Глава оборонного ведомства выразил гордость турецкими военнослужащими, которые успешно выполнили свою миссию в Афганистане.
«ВС Турции прилагают все усилия, чтобы выполнить план по эвакуации без каких-либо существенных проблем, несмотря на чрезвычайный поток и условия в кабульском аэропорту. Мы благодарны за оказанную поддержку дружественным и братским странам Пакистану и Таджикистану и всем союзникам, с которыми мы совместно работаем в регионе. Эвакуация военнослужащих продолжается по существующему плану при координации с Министерством иностранных дел и соответствующими структурами», — отметил Акар.