Акар: Турция планирует в кратчайшие сроки эвакуировать военнослужащих из Афганистана

26 августа, 12:08

Турция планирует в кратчайшие сроки завершить эвакуацию военнослужащих из Афганистана, заявил агентству «Анадолу» заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства выразил гордость турецкими военнослужащими, которые успешно выполнили свою миссию в Афганистане.

«ВС Турции прилагают все усилия, чтобы выполнить план по эвакуации без каких-либо существенных проблем, несмотря на чрезвычайный поток и условия в кабульском аэропорту. Мы благодарны за оказанную поддержку дружественным и братским странам Пакистану и Таджикистану и всем союзникам, с которыми мы совместно работаем в регионе. Эвакуация военнослужащих продолжается по существующему плану при координации с Министерством иностранных дел и соответствующими структурами», — отметил Акар.

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Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.