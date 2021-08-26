Комиссия Facebook выработает информационную политику в период выборов



Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена сформировать собственную консультативную комиссию для определения информационной политики во время выборов. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, компания обратилась к академикам и политологам с предложением создать орган, который будет уполномочен принимать некоторые решения по регулированию деятельности соцсети в период выборов в той или иной стране. Комиссия, в частности, сможет формировать позицию в отношении предвыборной рекламы, а также дезинформации.

Отмечается, что Facebook официально объявит о создании нового органа осенью в ходе подготовки к промежуточным выборам 2022 года. Таким образом компания и ее основатель Марк Цукерберг хотят избежать критики, которая обрушилась на них после всеобщих выборов 3 ноября.

Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в одноименной соцсети и Instagram рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения электората перед всеобщими выборами в США. Компания сняла это ограничение только в начале марта. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Facebook лишила Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, возможности размещать публикации в своих соцсетях.

Изначально блокировка должна была продлиться до истечения его полномочий в полдень 20 января, однако впоследствии стала бессрочной. В июне руководство компании приняло решение, что республиканец сможет восстановить свои учетные записи через два года при соблюдении определенных условий.