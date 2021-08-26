В центре Афин во время ужина посла США и проармянского сенатора упал тополь



Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США, знаменитый проармянский сенатор Роберт Менендес, пострадали два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел около пяти часов вечера в ресторане возле храма Афинской митрополии, в самом центре столицы. Тополь раскололся и упал на тенты над столиками, повредив их. Легкие травмы получил официант ресторана, более серьезно пострадал владелец заведения.

Охрана увела американских чиновников с места происшествия, сообщает телеканал. К утру упавшее дерево было убрано.