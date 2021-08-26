В центре Афин во время ужина посла США и проармянского сенатора упал тополь

26 августа, 10:26


Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США, знаменитый проармянский сенатор Роберт Менендес, пострадали два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел около пяти часов вечера в ресторане возле храма Афинской митрополии, в самом центре столицы. Тополь раскололся и упал на тенты над столиками, повредив их. Легкие травмы получил официант ресторана, более серьезно пострадал владелец заведения.

Охрана увела американских чиновников с места происшествия, сообщает телеканал. К утру упавшее дерево было убрано.

﻿

Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.