«Талибан» призвал жительниц Афганистана не выходить из дома

Движение «Талибан» призвало работающих жительниц Афганистана ради их же безопасности не покидать свои дома. Об этом заявил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

«Наши силовые службы не обучены тому, как вести себя с женщинами, как общаться с женщинами. Пока у нас не будет полной безопасности… мы просим женщин оставаться дома», — сказал Муджахид, слова которого цитирует BBC News.

Несколько иную формулировку слов Муджахида привела газета The New York Times. «Мы беспокоимся из-за того, что наши войска… еще не очень хорошо обучены (и) могут плохо обращаться с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши войска, не дай бог, причиняли вред или преследовали женщин», — сказал Муджахид.

Представитель «Талибана» назвал это «очень временной процедурой» и пообещал, что зарплата работающих женщин «будет выплачиваться в их домах».