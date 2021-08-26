«Талибан» призвал жительниц Афганистана не выходить из дома

26 августа, 10:02

Движение «Талибан» призвало работающих жительниц Афганистана ради их же безопасности не покидать свои дома. Об этом заявил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

«Наши силовые службы не обучены тому, как вести себя с женщинами, как общаться с женщинами. Пока у нас не будет полной безопасности… мы просим женщин оставаться дома», — сказал Муджахид, слова которого цитирует BBC News.

Несколько иную формулировку слов Муджахида привела газета The New York Times. «Мы беспокоимся из-за того, что наши войска… еще не очень хорошо обучены (и) могут плохо обращаться с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши войска, не дай бог, причиняли вред или преследовали женщин», — сказал Муджахид.

Представитель «Талибана» назвал это «очень временной процедурой» и пообещал, что зарплата работающих женщин «будет выплачиваться в их домах».

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Азербайджанские моряки заняли второе место в первом эпизоде конкурса «Кубок моря»

26 августа, 11:41


Военные моряки, участвующие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2021», выполнили эпизод «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.