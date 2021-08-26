ВОЗ призывает осенью подготовиться к новой пандемии

и реагирования на нее, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что в мире стабилизировалась ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших. «Но эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей», — резюмировал он.