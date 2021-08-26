Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных для страны людей

Западные страны вывозят из Кабула тех людей, которые могли бы принести пользу в Афганистане. Об этом заявил представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид в интервью, опубликованном в газете The New York Times.

Как сообщили ранее в среду в Белом доме, в целом с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 82 тыс. человек, из них только 4,5 тыс. — американцы и члены их семей. «Они (страны Запада) не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать людские ресурсы: докторов, профессоров и других людей, которые нужны нам здесь. В Америке они могут стать поварами или посудомойщиками. Это бесчеловечно», — сказал он и добавил, что все, у кого есть законные документы для того, чтобы покинуть страну, смогут без сопротивления пройти в столичный аэропорт.

Представитель талибов также отверг заявления о том, что боевики движения занимаются преследования тех, кто им противостоял, и хотят установить строгие правила в отношении женщин. «Мы хотим построить будущее и забыть о том, что произошло в прошлом», — заявил Муджахид.