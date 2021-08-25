Российский вертолет подвергся в аэропорту Кабула ограблению

В Кабуле неизвестные проникли на борт вертолета российской авиакомпании UTair и разграбили его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел 17 августа. Как рассказали в пресс-службе, «неустановленные лица» проникли на борт вертолета, где «вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов». Они также повредили внутреннюю обшивку вертолета.

По словам представителя авиакомпании, технический состав уже привел вертолет в порядок. 22 августа его вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазировали в безопасную локацию.

Baza без ссылки на источник пишет, что речь идет про многоцелевой вертолет МИ-8МТВ. Грабители забрали судовую документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию, а также подголовник сидения для бортпроводника.

С 1991 года UTair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, с 2001 года — крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Накануне авиакомпания получила разрешение для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и взяли под контроль почти всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. После этого столичный аэропорт остался единственным местом, из которого местные жители и иностранцы могли покинуть страну.