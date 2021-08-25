Страховщики оценили масштабы ущерба от наводнений в Германии

26 августа, 00:16

Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) оценивает ущерб от наводнений в Германии, которые произошли на западе страны в июле, на сумму около 7 млрд евро, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Ранее GDV сообщала о цифрах в диапазоне от 4,5 до 5,5 млрд евро.

Глава Общегерманского объединения страховых компаний Йорг Асмуссен рассказал, что предприятиям и жилым домам был нанесен ущерб на сумму около 6,5 млрд евро. Также ущерб на 450 млн евро был нанесен автомобилям.

По предварительным оценкам, GDV сообщило о 250 тыс. страховых случаев, 200 тыс. из которых связаны с ущербом недвижимости и 50 тыс. — с ущербом автомобилям.

Организация также отметила, что реальная сумма, на которую был нанесен ущерб, превышает озвученную, так как не все здания были застрахованы от таких событий, как наводнение. Почти все жилые здания в Германии застрахованы от бурь и града, но только 46% из них застрахованы от более разрушительных природных явлений, которым является наводнение.

Ранее правительство Германии сообщало, что готово выделить 30 млрд евро на помощь регионам в восстановлении после стихийного бедствия.

Во время сильнейшего наводнения в Германии, которое произошло в середине июля, погибли более 180 человек и сотни — пострадали. Были разрушены или серьезно повреждены дома, предприятия и инфраструктура. Наводнение также затронуло Бельгию и некоторые районы Люксембурга и Нидерландов.

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Эрдоган заявил о возвращении турецких военных из Афганистана

25 августа, 21:08

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

По словам главы государства, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения «Талибан» с «осторожным оптимизмом».

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

«Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане», — заверил президент (цитата по «Анадолу»).

Президент подчеркнул при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

Министерство национальной обороны Турции по этому поводу заявляет сегодня, что турецкие военные, успешно выполнив возложенную миссию возвращаются из Афганистана на Родину.

В Минобороны напомнили, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года, выполняя возложенные задачи в рамках миссий ООН, НАТО и в соответствии с двусторонними соглашениями.

«Усилия турецких военных были направлены на обеспечение мира и стабильности в Афганистане. Вслед за заявлением США и НАТО о выводе войск из Афганистана, Турция заявляла, что «продолжит поддержку афганского народа, до тех пор, пока сами афганцы будут желать этого». При этом подчеркивалось, что в случае формирования необходимых условий, турецкие военные могут продолжить миссию по обеспечению безопасности и управлению Международным аэропортом Кабула, которую выполняли последние шесть лет», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции заявили, что решение о выводе контингента принято на основе анализа ситуации и с учетом итогов переговоров по Афганистану.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что турецкие военные совместно с военными других стран предотвратили хаос последних дней и обеспечили безопасность в районе аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

При этом указывается, что за последние недели из Афганистана эвакуировано 1129 граждан Турции.