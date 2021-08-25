Глава МИД Австрии «обломал» Лаврова прямо на пресс-конференции

25 августа, 20:54

Австрия не намерена направлять официальную делегацию в оккупированный Крым.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вене.

В ходе пресс-конференции Лавров, отвечая на вопрос о возможности посещении оккупированного Крыма официальной делегацией из Австрии, высказал убежденность, что такое «желание у Австрии есть».

На это Шелленберг парировал: «Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но в настоящий момент нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым» (цитата по «Интерфаксу»).

После этого Лавров заявил, что все равно приглашает австрийского коллегу «и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крыму».

Приглашение посетить Москву Шалленберг принял, относительно Крыма — промолчал.

Как сообщалось, 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы — нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, усиления международного давления на Россию и достижения главной цели — деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Участники Международной Крымской платформы в совместной декларации по результатам саммита подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, осудили временную оккупацию Крыма, милитаризацию полуострова, нарушения прав человека и свободы судоходства в регионе и призвали Российскую Федерацию к конструктивному участию в деятельности платформы.

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Эрдоган заявил о возвращении турецких военных из Афганистана

25 августа, 21:08

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

По словам главы государства, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения «Талибан» с «осторожным оптимизмом».

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

«Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане», — заверил президент (цитата по «Анадолу»).

Президент подчеркнул при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

Министерство национальной обороны Турции по этому поводу заявляет сегодня, что турецкие военные, успешно выполнив возложенную миссию возвращаются из Афганистана на Родину.

В Минобороны напомнили, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года, выполняя возложенные задачи в рамках миссий ООН, НАТО и в соответствии с двусторонними соглашениями.

«Усилия турецких военных были направлены на обеспечение мира и стабильности в Афганистане. Вслед за заявлением США и НАТО о выводе войск из Афганистана, Турция заявляла, что «продолжит поддержку афганского народа, до тех пор, пока сами афганцы будут желать этого». При этом подчеркивалось, что в случае формирования необходимых условий, турецкие военные могут продолжить миссию по обеспечению безопасности и управлению Международным аэропортом Кабула, которую выполняли последние шесть лет», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции заявили, что решение о выводе контингента принято на основе анализа ситуации и с учетом итогов переговоров по Афганистану.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что турецкие военные совместно с военными других стран предотвратили хаос последних дней и обеспечили безопасность в районе аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

При этом указывается, что за последние недели из Афганистана эвакуировано 1129 граждан Турции.