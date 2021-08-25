Глава МИД Австрии «обломал» Лаврова прямо на пресс-конференции

Австрия не намерена направлять официальную делегацию в оккупированный Крым.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вене.

В ходе пресс-конференции Лавров, отвечая на вопрос о возможности посещении оккупированного Крыма официальной делегацией из Австрии, высказал убежденность, что такое «желание у Австрии есть».

На это Шелленберг парировал: «Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но в настоящий момент нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым» (цитата по «Интерфаксу»).

После этого Лавров заявил, что все равно приглашает австрийского коллегу «и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крыму».

Приглашение посетить Москву Шалленберг принял, относительно Крыма — промолчал.

Как сообщалось, 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы — нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, усиления международного давления на Россию и достижения главной цели — деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Участники Международной Крымской платформы в совместной декларации по результатам саммита подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, осудили временную оккупацию Крыма, милитаризацию полуострова, нарушения прав человека и свободы судоходства в регионе и призвали Российскую Федерацию к конструктивному участию в деятельности платформы.