Ахмад Масуд–младший рассчитывает на помощь Москвы

У России есть опасения по поводу безопасности из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил Ахмад Масуд–младший, сын знаменитого афганского полевого командира, министра обороны страны в 1992–1996 годах Ахмада Шаха Масуда. По его словам, он ещё не контактировал с официальными российскими представителями, но надеется на это.

«Я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией», — приводит его слова РБК.

Масуд выразил надежду, что РФ вмешается и поможет избежать эскалации насилия в стране. Он также заметил, что подобное развитие событий находится в интересах России, ведь если «экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России». В таком случае, считает лидер сопротивления, экстремизм будет на подъёме. Он напомнил, что после захвата власти «Талибаном» множество группировок по всему миру поздравили представителей радикального движения и приводят их в пример своим членам.

Масур считает, что Москва может помочь провести что-то наподобие экстренных мирных переговоров между сопротивлением и талибами и убедить их прийти на встречу.