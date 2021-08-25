Си Цзиньпин и Путин обсудили Афганистан

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 25 августа, в телефонном разговоре обсудили сотрудничество по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества», — заявил китайский лидер.

Отмечается, что Путин согласился с необходимостью усилить координацию по афганскому вопросу.

Си Цзиньпин заявил, что политические силы в Афганистане должны дистанцироваться от всех террористических организаций. В стране необходимо создать открытую политическую конструкцию.

«Им следует осуществлять умеренную и сдержанную внутреннюю политику, полностью отмежеваться от всех террористических организаций и поддерживать дружеские отношения со всеми странами мира, особенно с сопредельными странами», — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет уважать суверенитет Афганистана, его независимость и территориальную целостность, придерживаться принципа невмешательства в его внутренние дела и «играть конструктивную роль в политическом урегулировании афганской проблемы».

Кроме того сообщается, что Китай намерен оказывать поддержку развитию России.

«Китай твердо поддерживает развитие России в соответствии с ее национальной спецификой. Мы поддерживаем меры, предпринимаемые российской стороной для защиты суверенитета и государственной безопасности РФ», — сказал лидер КНР.

По его словам, Пекин также планирует содействовать укреплению солидарности между членами Шанхайской организации сотрудничества.

«В контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнёрство поступательно и динамично развивается. Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в Кремле.

Там подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили афганскую проблематику.