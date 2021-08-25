Хиллари Клинтон организовала спасательные рейсы для женщин Афганистана

25 августа, 16:29

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон организовала чартерные рейсы из Афганистана, чтобы вывезти афганских женщин, находящихся в группе риска, сообщает Independent.

По данным издания, политик вместе со своей командой пыталась помочь потенциальным целям талибов выбраться из страны. Речь идет об активистках, боровшихся за права женщин. Клинтон и другие влиятельные американцы пожертвовали деньги на чартерные рейсы из Афганистана, фактически арендовав самолеты.

Ранее бывший госсекретарь говорила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По данным газеты, она призывала Канаду помочь афганским женщинам и девочкам и просила не останавливать работу по эвакуации.

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Пакистан и Таджикистан заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

25 августа, 15:43

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе принял главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, и обсудил с ним сложившуюся в Афганистане ситуацию.

Стороны также затронули вопрос подготовки предстоящего в сентябре текущего года официального визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Афганистан находится на стадии гуманитарной катастрофы, и сегодня афганская проблема превратилась в региональную и мировую проблему.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, особенно таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

«Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана, — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента. — Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств».

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана также заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.