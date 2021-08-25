В Москве задержали сына азербайджанского олигарха с золотом на полмиллиона долларов

В аэропорту Внуково был задержан Зия Бабаев, который пытался перевезти золотые украшения на сумму в полмиллиона долларов.

Задержанный — сын известного девелопера Мехраджа Бабаева, в 2009 году стал причиной попадания 70-летнего жителя Германии в реанимацию после гонок на спорткарах с сыновьями Тельмана Исмаилова в Швейцарии. «Мажор» на Ламборджини протаранил Фольксваген пострадавшего, после чего тот долго лежал в больнице.

Скандал был замят, но теперь он вновь попал под пристальное внимание правоохранителей. Зия Бабаев возвращался из Стамбула, где в настоящее время проводят время сыновья Исмаилова.

Часы Breguet за 10 миллионов, подвески, серьги и браслеты, ювелирные изделия от «Тиффани» и «Диор» — всё вместе может стоить до полумиллиона долларов, изделия из драгоценных металлов направлены на экспертизу.

Зия может стать фигурантом уголовного дела за неуплату таможенных платежей, а в случае более строгого разбирательства и за «контрабанду стратегически важных материалов» (там были украшения из платины и титана) — а это грозит сроком до семи лет, сообщает Mash.

Мехрадж Бабаев известен как строительный магнат, который был близким другом бывшего помощника президента Азербайджана Али Гасанова. Его строительная компания возвела в Баку скандально известные «Дома журналистов». В Генпрокуратуре Азербайджана были обнаружены факты коррупции во время строительства данных объектов.