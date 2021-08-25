В Москве задержали сына азербайджанского олигарха с золотом на полмиллиона долларов

25 августа, 16:03

В аэропорту Внуково был задержан Зия Бабаев, который пытался перевезти золотые украшения на сумму в полмиллиона долларов.

Задержанный — сын известного девелопера Мехраджа Бабаева, в 2009 году стал причиной попадания 70-летнего жителя Германии в реанимацию после гонок на спорткарах с сыновьями Тельмана Исмаилова в Швейцарии. «Мажор» на Ламборджини протаранил Фольксваген пострадавшего, после чего тот долго лежал в больнице.

Скандал был замят, но теперь он вновь попал под пристальное внимание правоохранителей. Зия Бабаев возвращался из Стамбула, где в настоящее время проводят время сыновья Исмаилова.

Часы Breguet за 10 миллионов, подвески, серьги и браслеты, ювелирные изделия от «Тиффани» и «Диор» — всё вместе может стоить до полумиллиона долларов, изделия из драгоценных металлов направлены на экспертизу.

Зия может стать фигурантом уголовного дела за неуплату таможенных платежей, а в случае более строгого разбирательства и за «контрабанду стратегически важных материалов» (там были украшения из платины и титана) — а это грозит сроком до семи лет, сообщает Mash.

Мехрадж Бабаев известен как строительный магнат, который был близким другом бывшего помощника президента Азербайджана Али Гасанова. Его строительная компания возвела в Баку скандально известные «Дома журналистов». В Генпрокуратуре Азербайджана были обнаружены факты коррупции во время строительства данных объектов.

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Пакистан и Таджикистан заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

25 августа, 15:43

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе принял главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, и обсудил с ним сложившуюся в Афганистане ситуацию.

Стороны также затронули вопрос подготовки предстоящего в сентябре текущего года официального визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Афганистан находится на стадии гуманитарной катастрофы, и сегодня афганская проблема превратилась в региональную и мировую проблему.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, особенно таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

«Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана, — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента. — Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств».

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана также заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.