Ахмад Масуд: Ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться, все только начинается

25 августа, 15:38

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению «Талибан» , передают в среду парижские СМИ.

«Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается», — сказал он в интервью изданию Paris Match. «Не может быть и речи о том, чтобы сдаться», — добавил Масуд.

Заявления талибов о том, что они якобы окружили противников в Панджшерском ущелье, он назвал дезинформацией.

Масуд не исключил возможность переговоров с «Талибаном». «Переговоры — это можно. Во время всех войн ведутся переговоры. Однако сдаться — это совершенно другое. И я повторяю: ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться», — подчеркнул он.

Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. «Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь — в руках талибов», — отметил он.

Ахмад Масуд — сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, который участвовал в боях против армии СССР, получив прозвище Панджшерский лев, а затем — выступал против талибов и был убит в 2001 году, по официальной версии, «Аль-Каидой».

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Пакистан и Таджикистан заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

25 августа, 15:43

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе принял главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, и обсудил с ним сложившуюся в Афганистане ситуацию.

Стороны также затронули вопрос подготовки предстоящего в сентябре текущего года официального визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Афганистан находится на стадии гуманитарной катастрофы, и сегодня афганская проблема превратилась в региональную и мировую проблему.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, особенно таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

«Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана, — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента. — Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств».

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана также заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.