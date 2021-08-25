Ахмад Масуд: Ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться, все только начинается

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению «Талибан» , передают в среду парижские СМИ.

«Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается», — сказал он в интервью изданию Paris Match. «Не может быть и речи о том, чтобы сдаться», — добавил Масуд.

Заявления талибов о том, что они якобы окружили противников в Панджшерском ущелье, он назвал дезинформацией.

Масуд не исключил возможность переговоров с «Талибаном». «Переговоры — это можно. Во время всех войн ведутся переговоры. Однако сдаться — это совершенно другое. И я повторяю: ни я, ни подчиняющиеся мне командиры не собираемся сдаваться», — подчеркнул он.

Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. «Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь — в руках талибов», — отметил он.

Ахмад Масуд — сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, который участвовал в боях против армии СССР, получив прозвище Панджшерский лев, а затем — выступал против талибов и был убит в 2001 году, по официальной версии, «Аль-Каидой».