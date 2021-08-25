В «Рособоронэкспорт» заявили о десятках оставленных в Афганистане вертолетов Ми-17



В захваченном «Талибаном» Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства. Однако, они быстро придут в негодность без сервиса и ремонта.

Об этом глава «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил «Интерфакс».

«Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей», — сказал он и добавил, что эти вертолеты уже и сейчас могут «стоять на земле», так как это зависит не только от возраста, но и от налета.

«Как только прекращается присутствие инженерно-технической службы, сразу техника будет, по нашим российским регламентам, не летная», — сказал Михеев.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов.

«Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни», — сказал он.

При этом Шойгу подчеркнул, что «никто это не контролирует».